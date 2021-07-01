Elmalı davası sonrası gözler yeniden 4. yargı paketinde! Çocuk istismarcılarına mı yarayacak?

Elmalı davası sonrası gözler yeniden 4. yargı paketine çevrildi. Somut delil şartı aranan yeni tasarının çocuk istismarcılarına yarayacağı endişesi hakim.

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Türkiye kamuoyunda sert tepki gören Elmalı davasıyla yargının çocuğun cinsel istismarına nasıl göz yumduğuna ilişkin tartışmalar büyürken Ankara'da gözler TBMM Genel Kurul gündeminde olan 4. yargı paketine çevrildi. Çocuğun cinsel istismarı suçunda tutuklama için "somut delil" şartı öngören maddesiyle paket eleştiriliyor.

TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren paket; katalog suçlardan tutuklamalara "kuvvetli suç delili"nin yanında "somut delil" kriteri de öngörüyor.

Yürürlükteki mevzuat terör, soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek için örgüt kurma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği yapma, Anayasa'yı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan suçları "katalog suç" olarak tanımlıyor. Bu suçlarda tutuklama için mevcut mevzuat "kuvvetli suç delili" öngörüyor.

Mecliste kabul edildi

Siyasi muhalefet ile kadın örgütleri ve hak savunucularının "Cinsel istismarda tutuklama için somut delil kriteri öngörmek doğrudan cinsel istismara göz yummak" eleştirisini gündemde tuttuysa da, 4. yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

10 yılda 10 kat arttı

Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan uzmanlar paketi eleştirdi. Anayasa hukuku profesörü ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu paketin "reform" gibi sunulmasına dönük eleştirilerini saklı tutarak genel kuruldaki görüşmelerde de iktidarın karşısında olacaklarını söylüyor. Kaboğlu, "Türkiye'de hukuk yerle bir edildi. Ve daha da etmekten vazgeçmeyen bir iktidar var. Paketin tek amacı; Türkiye'de bağımsız yargının oluşmasını engellemektir" diyor.

Çocuk istismarıyla ilgili düzenleme yapılırken Adalet Bakanlığı'nın kadın örgütlerine de, siyasi muhalefete de danışmadığı ve istismara kapıları daha da açmaktan çekinmediğini öne süren CHP, "İktidar samimi olsaydı, bizim 189 maddelik reform önerimizi de görmezden gelmezdi" teziyle toplumdaki endişeleri genel kurul görüşmelerine taşımayı planlıyor.

Failler korunur çocuklar değil

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, katalog suçlarda yer alan kasten öldürme, cinsel saldırı, cinsel istismar, işkence, silahla nitelikli yaralama gibi suçlarda failin tutuklanması için somut delil aranmasının yaratacağı problemleri hukukçularla birlikte sürekli gündemde tuttuklarını hatırlatıyor ancak bunun ciddiye alınmadığından yakınıyor. Güllü, "Somut delil aranırsa fail kaçar, failin mağdurlara zarar verme, delilleri karartma ihtimali artar" diyor.

Barolardan tepki

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Savunmanın elinin kolunun bağlanmaya çalışıldığı bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Keyfiyet yasalaştırılmaya çalışılıyor. Savcı, 'Ben 15 gün boyunca bu dosyayı inceleyeceğim, soruşturmasını yapacağım' dediği sürece siz müvekkilinizle görüşmeyeceksiniz, müvekkilinizin başına neler geleceğini bilemeyeceksiniz. Daha önce ondan bir ifade alındı mı, baskı gördü mü, işkence oldu mu bunları göremeyeceksiniz. Böyle düzenleme olmaz. Türkiye'de yargıya güven, yargı bağımsızlığı yine büyük sıkıntı içinde" diyor.