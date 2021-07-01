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'Benden ilk kırmızı kartı yedi' deyip Abdurrahman Dilipak Ali Babacan'a sert tepki gösterdi

'Benden ilk kırmızı kartı yedi' deyip Abdurrahman Dilipak Ali Babacan'a sert tepki gösterdi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Demokrasi ve Atılım Partisi lideri Ali Babacan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Abdurrahman Dilipak, Covid-19 salgınında maske ve aşıya karşı yaptığı eleştiriler ile bilinirken Yeni Akit'teki köşesinde de hükümete karşı yaptığı çıkışlar ile de dikkat çekiyor.  Dilipak, bu kez AKP'den ayrılan Ali Babacan'ın partisine tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sakarya’da partisinin 1. Olağan Akyazı İlçe Kongresi'nde "Bu dönemde salgının yayılmasında yeniden bir artış görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz” diyerek, "Kapalı mekanlara girişte ilave bir tedbir olarak aşı zorunluluğunun düşünülmesi gerektiğini ortaya koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


"Benden ilk kırmızı kartı yedi"
Abdurrahman Dilipak, Babacan'ın bu açıklamalarına sosyal medya hesabından eleştirdi. Dilipak, "Tamam, DEVA Partisi kapalı mekanlara aşı zorunluluğu teklifi ile benden ilk kırmızı kartı yedi. Oy verebileceğim partiler listesinde DEVA diye bir parti yok!?" dedi.

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