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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi provokasyon peşindeler! Maraş'ı işgal planları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi provokasyon peşindeler! Maraş'ı işgal planları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır kapalı kalan Maraş'a düzenleyeceği ziyaret öncesi Rum Kesimi provokasyon peşinde. İşgal planları yaptılar.

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye gerçekleştireceği ziyareti provoke etmek için harekete geçti.

Yeni Şafak'ın haberine göre Rumlar, Erdoğan’ın olası Maraş ziyareti sırasında protesto gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Maraş’ın sözde Belediye Başkanı Simos Ioannou ile bazı vekillerin katılacağı gösterilerin Maraş sınırında yapılması planlanıyor. Bazı Rumlar ise gösteri için Maraş sahillerini işgal çağrısı yapıyor. Rum basınına konuşan Ioannou, “Erdoğan’a gösteri ile cevap vereceklerini” söyledi. 19 Temmuz gecesi başlayacak bir protesto gösterisi planladıklarını kaydeden Ioannou, protesto gösterisinin Derinya’da yapılacağını söyledi. 

Maraş sahillerini işgal edelim

Bazı Rumlar ise ‘Maraş sahillerini işgal edelim’ çağrısı yapıyor. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Bu çok anlamsız. Geleceklerse gelsin, gezsinler denize girsinler” dedi.

Hayal aleminde yaşıyorlar

Simos Ioannou’un açıklamalarına tepki gösteren Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Rumlar eğer birilerini protesto etmek istiyorsa, müzakere masalarında her şeye hayır diyen kendi yönetimlerini protesto etsin” dedi. Hasipoğlu, Rum yönetiminin hayal aleminde yaşadığını söyledi. Maraş’ın 47 yıldır kapalı olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maraş’ın açılması kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan destek verdi. Biz gerek Türkler gerek Rumlar, isteyen herkesin Maraş bölgesine gidebilmesine olanak sağladık. Bu çok anlamsız. Geleceklerse gelsin, gezsinler denize girsinler” dedi.

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