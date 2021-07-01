Otomobil satışları durdu ÖTV'de yeni düzenleme bekleniyor

Otomotiv sektörü ekonomik daralmadan payını aldı. ÖTV'de yeni düzenleme yapılması beklentisi hakim.

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Pandemi sürecinin başlangıcından bu yana birçok farklı etken otomotiv sektörü üzerinde olumsuz etkiler bıraktı. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşmasını sağlıyor.

Haziran’ın son aylarındaki rahatlama ve Temmuz ayının gelişi ile birlikte talep yeniden yükselirken, dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50’lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı. Yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı.

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberine göre, bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatların artmaya devam ettiğini belirtti. Berkel, "Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Haberde ayrıca bakanlığa yakın kaynaklardan, sektör temsilcilerinin bu yönde talebinin olduğu ancak ÖTV matrahının değişimine ilişkin resmi bir gelişmeyi henüz teyit edemeyecekleri bilgisine yer verildi.

Matrah değişimi ne anlama geliyor?

Halihazırda otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. Buna göre 1.600 cc motor hacmini geçmeyen matrahı ise 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Ancak döviz kurları nedeniyle matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan otomobil sayısı bir hayli azaldı. Orta sınıftaki birçok otomobil dahi yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Aynı modelde otomatik vites seçeneği için 80 bin TL fark oluştu. Bu sebeple sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV’lik dilimdeki matrahın üst sınırının 130 bin TL’den yukarı çekilmesini istiyor. Bu dilimde üst limitin 140-145 bin TL’ye çıkartılmasını talep ediyorlar.