İzmir'de korkunç olay! Eşi ve ilişkisi olduğu öne sürülen kişiyi vurdu sosyal medyadan paylaştı

Olay, saat 03.30 sıralarında Adatepe Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Okan B., boşanma aşamasında olduğu eşi S.B. ile onunla ilişkisi olduğu öne sürülen Y.T.'nin birlikte olduğunu öğrendi. Eve gelen Okan B., S.B. ve Y.T.'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.