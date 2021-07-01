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Alkollü içkilere de zam geldi

Alkollü içkilere de zam geldi

Alkollü içki grubunda Temmuz ayı ile beraber yeni zamlar başladı.

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Temmuz ayına girişle birlikte zamlar başladı. Alkollü içki grubunda ilk zam haberi gelirken, bu zammı bira ve rakıların da takip edeceği belirtiliyor.

 Temmuz ayıyla birlikte alkoldeki ÖTV'de değişiklik yapılmasa da alkole zam geleceği belirtiliyordu. Bu konuda ilk zam haberi Pernod Ricard grubundan geldi.

Ağırlıklı olarak viski, votka, tekila ve cinin bulunduğu içki grubuna gelen zamları, bira ve rakıya gelecek zamların takip edeceği belirtiliyor.

zam
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