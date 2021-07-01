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Tosuncuk Mehmet Aydın kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Tosuncuk Mehmet Aydın kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişinin parasını dolandırarak yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu. Bu gelişmenin ardından Tosuncuk Mehmet Aydın kimdir, aslen nereli ve Mehmet Aydın'ın açıklaması ne oldu araştırması başladı.

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Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi. Bu sevindiren gelişme sonrasında Tosuncuk'un hayatı merak konusu oldu. 

30 yaşında olan Mehmet Aydın aslen Giresunlu. Kendini girişimci olarak tanımlayan Çiftlik Bank kurucu Mehmet Aydın Sıla Soysal Aydın ile evli. 

Ne olmuştu: Brezilya, Paraguay ve Uruguay gibi ülkelere kaçtığı öne sürülen Mehmet Aydın ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Çiftlik Bank sistemine para yatıran binlerce kişi mağdur eden Aydın’ın yaklaşık 500 milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edilmişti.

Sistem üzerinden 132 bin 222 katılımcıdan 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, katılımcılara bu dönemde 688 milyon lira geri ödeme yapıldı.

Tosuncuk Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli: Aslen Giresunlu olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Bursa’da tamamladı. . Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın,Eren Çakar ismini kullanan Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti. SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013'te sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söyledi.



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