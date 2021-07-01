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Getir bir ilki yaptı! İsim değişikliğine gidildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Getir bir ilki yaptı! İsim değişikliğine gidildi

GETİR, hızlı market teslimatı sektöründe faaliyet gösteren BLOK uygulamasının tamamını satın alarak, Barselona, Madrid ve Milano’da kendi adıyla hizmet vermeye başlayacak.

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Ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, ilk kez bir şirket satın alımı gerçekleştirerek Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirdi. Bu yıl içinde Londra, Amsterdam, Berlin ve Paris’te faaliyete geçen şirket, global genişleme hedefi doğrultusunda Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren BLOK’un tamamını satın aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre BLOK’un Barselona, Madrid ve Milano’da sürmekte olan hizmeti artık Getir adıyla devam edecek. BLOK’un gerekli çalışmaları tamamlayıp faaliyete geçmeye hazır hale getirdiği Roma ve Lizbon operasyonları da Getir markası ile önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak. Böylelikle Getir, Avrupa’da hizmet verdiği ülke sayısını 7’ye çıkararak, Türkiye ile birlikte toplamda 8 ülkede faaliyet gösterecek.

Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan dördüncü yatırım turunda aldığı 555 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte 7.5 milyar dolar değerlemeyi aşan Getir’in Kurucusu Nazım Salur; “Öncüsü olduğumuz sektörün büyümesi ve güçlenmesi için yeni iş birliklerini değerlendirmeye gayret ediyoruz. Sektöre giriş yaptıktan sonra kısa zamanda büyük başarılar elde eden, aynı zamanda kültürel uyumumuzun da tam olduğuna inandığımız BLOK uygulamasını bünyemize kattık. Londra, Amsterdam, Paris ve Berlin’den sonra şimdi de Barselona, Madrid ve Milano sokaklarını Getir moru ile renklendireceğiz” dedi. BLOK’un İspanya ve İtalya’daki yerel tecrübe ve bilgisinin önemine de dikkat çeken Salur, “BLOK’un yereldeki başarısı sayesinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu.

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