Prof. Dr Derya Unutmaz açıkladı! 2 doz Çin aşısı olan 3. dozu Biontech yaptırsın

50 yaş üstü insanlar ve sağlık çalışanları, bugünden itibaren üçüncü doz koronavirüs aşısı olabiliyor. İki doz Çin aşısı Sinovac yaptıranların 3. dozu yaptırmalarını isteyen Prof. Dr. Derya Unutmaz, "İki kez Biontech aşısı olanlar 3. doz olmasına gerek yok" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz 2021 (bugün) tarihinden itibaren 50 yaş üstü insanlar ve sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısında (Biontech, Sinovac) 3. doz aşı için randevu alabileceklerini söyledi. Bugün sabah saatlerinde birçok vatandaş üçüncü doz aşı için randevu alırken, Prof. Dr. Derya Unutmaz, Twitter'da resmi hesabında önemli açıklamalarda bulundu.

Sadece 2 doz Sinovac olanlar 3. dozu yaptırsın

Prof. Dr. Unutmaz üçüncü doz aşı için “Sonunda! Çok iyi bir haber! Daha önce birçok kez paylaştığım gibi Sinovac olanlara kesin 3. Doz Biontech tavsiye ederim – delta varyanta karşı da çok önemli bir önlem olacak.” açıklamasında bulundu.

Biontech aşısı olanların 3. doza ihtiyacı var mı?

Prof. Dr. Unutmaz bu soruya şu şekilde cevap verdi: "2 doz Biontech aşısı olanların ise 3. Doz olmasına hiç gerek yoktur. Bu aşıların israfı olur. Yani 3. Doz sadece Sinovac olanlar için olmalıdır."

Kafalar karışmasın...

Kafa karışıklığı oluşmamasını isteyen Prof. DR. Unutmaz, "3. doz sadece SİNOVAC olanlar için yapılmalı. Neden? Çünkü bu aşının oluşturduğu antikor yetersiz kalıyor, ama 2 doz Biontech çok iyi bağışıklık oluşturuyor & varyantlara karşı da etkili" ifadelerini kullandı.

3 ay sonra 3. doz erken olmaz mı?

Bir takipçisinin "Sinovac'tan 3 ay sonra 3. doz olarak Biontech çok erken olmaz mı hocam. 5-6 aylık bi zaman geçmesi daha mı iyi olur acaba?" sorusuna Prof. Dr. Unutmaz şu cevabı verdi: "Hayır erken olmaz. Sinovac 2. dozdan 2-3 ay sonra rahatlıkla 3. doz Biontech olabilirsiniz. Ama 1 aydan erken olması optimal olmaz bağışıklık açısından."

Covid olanlar 3 ay sonra tek doz Biontech olsa da yeterli mi?

Derya Unutmaz şu uyarıyı da yaptı: "Covid olanların aradan 3 ay geçtikten sonra tek doz Biontech aşısı olmaları yeterli olur ve iyi olur özellikle delta varyanta karşı. Hastalığı daha önce geçirenlerde 2. doz Biontech aşısının da zararı olmaz ama gerek de olmaz bu süreçte."