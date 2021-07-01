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Araç sahipleri bu uyarı size! Aman dikkat yapmayana para cezası var

Araç sahipleri bu uyarı size! Aman dikkat yapmayana para cezası var

Özel araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların, yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiyelerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

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Özel araçlarıyla seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşların, yetersiz bakiyeyle yapabilecekleri geçiş ihlaline ve 15 günlük yasal süreç sonrası uygulanacak idari para cezalarına maruz kalmamaları için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bakiyelerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren PTT AŞ'den alınan bilgiye göre, bugün itibarıyla şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla özel araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşların HGS bakiyelerini kontrol etmeleri, yaşayabilecekleri muhtemel sıkıntıları önleme bakımından gerekli görülüyor.

15 gün sonra para cezasının önüne şimdiden geçin
Özel araçlarıyla seyahate çıkacak vatandaşlar, bu kontrol sayesinde, yetersiz bakiyeyle yapılan geçiş ihlali ve 15 günlük yasal süreç sonunda uygulanacak idari para cezalarının önüne geçebilecek.

PTT müşterileri, internet üzerinden sadece "https://hgs.pttavm.com", e-Devlet uygulamasıyla da "https://turkiye.gov.tr" adresinden bakiye yükleme yapabiliyor.

HGS satış ve dolumu yaptığını iddia eden internet sitelerine vatandaşların itibar etmemeleri ve sahte HGS sitelerine karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

HGS logosunu ve ismini taklit eden sitelere dikkat
Yetkililer, vatandaşların şehirler arası seyahatlerinde büyük kolaylık sağlayan HGS'ye ilişkin bazı dolandırıcılık iddialarının gündeme geldiğini, HGS ismini ve logosunu kullanarak oluşturulan taklit site, mobil uygulama gibi sistemlerle vatandaşların mağdur edilebildiğini bildirdi.

PTT'nin HGS resmi internet sitesi olan "http://hgsmusteri.ptt.gov.tr" ve e-Devlet uygulaması aracılığıyla HGS bakiyesi kontrolü sağlanabilirken, internetten bakiye yükleme işlemi de "https://hgs.pttavm.com" ve e-Devlet uygulaması aracılığıyla yapılıyor.

Söz konusu site dışında herhangi bir internet adresindeki siteye itibar edilmemesi gerekiyor.

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