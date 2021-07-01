3. doz aşılama başladı! "Sonbahar'da 4. dalga başlamadan aşı olun" uyarısı geldi

"Burada tartışılacak ya da soru işareti olacak bir durum söz konusu değil. Diğer konu da ilk başta herkesin hızlıca ilk dozunu yapma hedefimiz vardı. Çünkü mRNA aşılarının özellikle ilk dozdan sonra iyi koruyuculuk yaptığını biliyorduk. O yüzden de süreyi biraz açmıştık. Şimdi delta varyantı mevzubahis olduğu için en az 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif virüs aşısıyla hazır hale gelmemiz lazım. O yüzden süreyi tekrar kısalttık. Artık 2. dozlar 4 hafta sonra yapılacak."