3. doz aşılama başladı! "Sonbahar'da 4. dalga başlamadan aşı olun" uyarısı geldi
Covid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başlatıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Bundan sonra oluşabilecek dalgayı sonbahar gibi görüyoruz ve sonbahara hazır girmenin yolu da bağışıklık kazanmış bir toplum. O yüzden, vatandaşlarımızın bir an evvel gelip aşı olması lazım" uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının bugünden itibaren 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirmişti. İstanbul'da, sisteme tanımlanan 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanları, randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında üçüncü doz aşılarını olmaya başladı.
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "hatırlatma" dozu olarak da adlandırılan 3. doz aşı uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yiyit, şu an Türkiye'de "Alfa" ismiyle bilinen İngiliz varyantının hakim olduğunu, bu varyanta tek doz "mRNA" aşısının yeterli geldiğinin bilindiğini, kalıcı ve uzun bir bağışıklık için de bu aşıda 2 doz arası sürenin uzatıldığını belirtti.
Hangi aşıyı olacaklarını kişilere bırakıyoruz
İnaktif aşıda 2 dozun koruyacağına inanılan bir yolda ilerlendiğini, dünyada "Delta" varyantının yayılmaya başlamasıyla kendilerinin de buna göre konumlandıklarını anlatan Yiyit, şöyle devam etti: "İki doz olanların çok uzun süresi geçti. Artık koruyuculuklarının düştüğüne kanaat getirmeye başladık. İlk başta sağlık çalışanları ve ileri yaş grubu aşı olmuştu. Şimdi onların 3. dozlarına hak verdik. 'mRNA ya da inaktif aşı mı?' Kendi tercihlerine bırakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki özellikle hatırlatma dozlarında aşının değiştirilmesinin immün sisteme ciddi katkısı olabiliyor."
"Burada tartışılacak ya da soru işareti olacak bir durum söz konusu değil. Diğer konu da ilk başta herkesin hızlıca ilk dozunu yapma hedefimiz vardı. Çünkü mRNA aşılarının özellikle ilk dozdan sonra iyi koruyuculuk yaptığını biliyorduk. O yüzden de süreyi biraz açmıştık. Şimdi delta varyantı mevzubahis olduğu için en az 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif virüs aşısıyla hazır hale gelmemiz lazım. O yüzden süreyi tekrar kısalttık. Artık 2. dozlar 4 hafta sonra yapılacak."