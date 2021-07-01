Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı bugün yasak var mı?

Bugün yani 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma yasağı bitiyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre haftaiçi saat 21.00 olan sokağa çıkma yasağı artık bitiyor. Haftsonu yasakları da kalktı yani bu akşam sokağa çıkma yasağı yok.

Abone ol

Kademeli normalleşme adımları ilan edilen sokağa çıkma yasağı saatleri yeni aşamada 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılıyor ancak o tarihe dek bugün de dahil olmak üzere sokağa çıkma yasağı 22:00 – 05:00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek. Yeni tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilecek.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biri corona virüsü salgını oldu. Toplantıda bazı kısıtlamaların gevşetilmesi konusu görüşüldü.

* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

* Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.

* Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

* HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır.

* Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum.

* Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Sokağa çıkma yasağı yeni genelge: 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgede şu ifadelere yer verildi;

– 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.

– 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.