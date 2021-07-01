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Yalan patladı! Lüks konut yapılacak alan Atatürk Orman Çiftliği arazisi değilmiş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yalan patladı! Lüks konut yapılacak alan Atatürk Orman Çiftliği arazisi değilmiş

Atatürk Orman Çiftliği'ne konut yapılacağı iddiası patladı. O arazi 1954 yılında AOÇ'den çıkmış.

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TARIM ve Orman Bakanlığı, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) bölgesinde lüks konut yapılacağı iddia edilen arazinin, AOÇ mülkiyetinde olmadığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AOÇ arazisinde lüks konut yapılmasının planlandığına ilişkin çıkan haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Haberde bahsi geçen araziye Atatürk’ün talimatı ile 1926 yılında Ankara Belediyesi tarafından Ankara Çimento Fabrikası kurulduğu belirtilerek, "Fabrikanın yer aldığı arazi 1954 yılında 6238 sayılı Kanun ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına satılmıştır. Çimento Fabrikası, özelleştirme kapsamına alınarak 1989 yılında yabancı sermayeli bir şirkete satılmış, 2011 yılında ise bir Türk firması fabrikayı devralmıştır. Dolayısıyla fabrikanın yer aldığı arazi, AOÇ yasal tasarrufunda ve mülkiyetinde değildir" denildi.

Limak Holding'in, Atatürk Orman Çiftliği bölgesindeki araziye lüks konutlar, dükkanlar yapmayı planladığı ile ilgili haberler yayınlanmıştı.

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