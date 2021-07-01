AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: En yakın rakibimizle 15 puan farkımız var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNNTürk'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, AK Parti'nin oy oranına ilişkin "AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 10-12, 15 puandan daha fazladır ama bu yetmez" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında Türkiye'yi sarsan Elmalı davası ve AK Parti'nin oy oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş şunları söyledi:

Biz aslında kongrenin ertesi gününden itibaren 2023 seçimi çalışmalarına başlamış olduk. Her birimiz illerde, faaliyetlerini sürdürüyorlar. AK Parti sürekli sahada olan bir partidir, en büyük farkı da halkın gönlüyle gönülden gönüle temas kurmasıdır. Biz bunu siyasetimizin merkezine koyduk. Bu gönülleri esas alan çok ciddi şekilde uygulamayı da başardık. Gönüllere girmek büyük bir başarıdır ama gönüllerden düşmemek de önemlidir.

Gönüllerden düşmemek büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Bizim siyasetimizin temel ilkesi şeffaf, halkla birlikte olan, siyaseti makam mevki işi olarak değil Allah'ın rızası olarak yapmak istiyoruz.

Ak Parti oy oranı

AK Parti gönüllerden düşüyor mu, hayır. Oy bakımından soruyorsanız AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 10-12, 15 puandan daha fazladır ama bu yetmez. Cumhurbaşkanımızın bugünkü toplantılarının ana amacı ve fikri de budur. Gönüllerden düşmemek için bir çabanın içinde olmalıyız. İnsanın olduğu yerde yanlış, hata, kusur vardır. Önemli olan bunlar düzeltip devam etmektir.

Elmalı davası tartışması

Önce şunu söyleyeyim; bu yargı paketlerinin hazırlanması laf olsun diye gündeme gelmiş konular değildir. İlk 3 paket eksikliklerin, yanlışlıkların gözlemlenmesiyle oluşan yargı paketleriydi. Önemli uzlaşıyla bunlar çıkarılmış oldu. Paketlerin hazırlanmasın emeği olan arkadaşlarımıza, bu önceki paketlerin hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. 4. Yargı Paketi de bu amaçla hazırlanmış bir pakettir.

Elmalı konusuna gelirsek gerçekten kabul edilemez bir konudur.

Bir dizi izler gibi bu işi karikatürize etmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu işin üstüne gidilmesi gerekir ama kimse ne yargıçtır ne hakimdir. Temennini söylersin, biz de söyledik.

İstanbul Sözleşmesi

Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur, bunu eğilip bükülmesini fevkalade yadırgarım. AK Parti 2007'den bu yana kadına yönelik suçların ortadan kaldırılması adına çok geniş kapsamlı eylem planları gerçekleştirdi.

Bizim amacımız kadına karşı şiddeti insanlık suçu gördüğümüz hukuki tepkilerimizi ve mekanizmalarımızı geliştirmek mesela KADES uygulamamız. Bugün Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklayacak.