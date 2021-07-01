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AK Parti’den Meral Akşener’e ‘sömürge valisi’ yanıtı

AK Parti’den Meral Akşener’e ‘sömürge valisi’ yanıtı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'sömürge valisi' ifadesini kullanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi: "Sömürge valisi demek milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir."

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kanal İstanbul'un ihalesine girenlere ödeme yapmayacağız” diyen muhalefete “Söke söker alırlar” diye seslenmesiyle ilgili olarak “Sömürge valisi ağzıyla abuk sabuk konuşarak millete ihanet ediyorsun” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

Meşru ve ahlaki değil!

– Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na ‘sömürge valisi’ diye bir ifade kullanmak yakışıksızdır. Milletin oylarıyla seçilmiştir. Türk ordularının başkomutanıdır. Sömürge valisi demek milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir.

- Siyasetin gerilimli olduğu anlar vardır. Bir mesele vardır ki o da şudur. Nerede duracağımızı, eleştiri ile hakaret arasındaki sınırın geçilip geçilmediğini siyasetçi belirleyemezse siyasetçi kendi durduğu meşruiyet alanını zehirlemeye başlar. Sömürge valisi demek meşru ve ahlaki değildir.

- Cumhurbaşkanlığı makamının devlet ve millet hayatımızda özel bir yeri vardır. Herkesin bu konularda dikkatli olması gerekir. Muhalefet yapılacaktır ama bunun sınırlarını geçmek kimseye yakışmayan bir yaklaşımdır.

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