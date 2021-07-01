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Barcelona resmen açıkladı! Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı

Barcelona resmen açıkladı! Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı

BARCELONA, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Milli basketbolcu Sertaç Şanlı, THY Euroleague ve İspanya'nın dev kulübü Barcelona'ya transfer oldu. Yapılan açıklamada sözleşmenin iki yıllık olduğu ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Sertaç Şanlı ile 2023'e kadar anlaştı. 2.13 cm boyundaki Türk 29 yaşında ve geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'te forma giyiyor. Şanlı, özellikle Final Four'da bu sezon Efes takımının önemli bir parçası oldu. Normal sezonda 25 maça çıkan Şanlı, ortalama 8.5 sayı (3 sayılık isabet), 4.1 ribaund ortalaması ile Türkiye şampiyonluğunu kazandı" denildi. 

İspanyol ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalayan başarılı basketbolcu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sertaç, Barcelona’da forma giyecek olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Barcelona gibi inanılmaz bir kulübe geldiğim için çok heyecanlıyım ve bundan mutluyum. Barcelona taraftarı ile yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.



Deneyim
2018'den 2021'e kadar Anadolu Efes'te forma giyen Şanlı, bundan önce Galatasaray (2010-2013), Gaziantep (2013/14), Muratbey Uşak (2014/15), Trabzonspor (2015/16) ve Beşiktaş (2016-) takımlarında forma giydi. Şanlı Türk milli takımında da oynuyor ve şu anda Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

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