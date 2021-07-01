Türkiye'de aşı karşıtları ve kararsızların sayısı! Sıra gelmesine rağmen aşı olmadılar

TÜRKİYE'de Covid-19'a karşı aşılama hızla sürerken, sırası gelmesine rağmen kendi tercihiyle aşı olmayan vatandaşların sayısı da bir hayli fazla. Bu sayı ne kadar diye merak edenlere hemen söyleyelim... 23 milyon vatandaş aşı olmayı tercih etmedi veya kararsız... Yani o da şu anlama geliyor: Aşı olanların yüzde 66'sı kadar bir grup aşı olmadı.

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Türkiye tedarik sorununu çözdükten sonra büyük bir hızla aşılamanın ilk turunu bitirdi. 14 Ocak 2021 tarihinde başlayan aşılamanın ilk turu 30 Haziran 2021 itibarıyla tamamlandı ve üçüncü doza geçildi. Sinovac olan 50 yaş üstü vatandaşlar üçüncü doz aşılarını olabilecekler.

Haber Global'in derlemesine, Sağlık Bakanlığı’nın bu sabah saat 08:30 itibarıyla açıkladığı verilere göre, 1. Doz aşısını olan vatandaş sayımız 34 milyon 679 bin. Başka bir okumayla 34 milyon 679 bin vatandaş aşı oldu. Bu vatandaşlar arasından 15 milyon 92 bini ise bir doz daha aşı olarak iki doz aşılarını tamamladılar.

Aşı 0-17 yaş arası gruba vurulmuyor. TÜİK istatistiklerine göre bu yaş grubunda 22 milyon 750 bin 657 çocuk bulunuyor.

Aşı programının başladığı 14 Ocak tarihinden bu yana ise 3 milyon 60 bin 851 vatandaş Covid-19 geçirdi veya hali hazırda hastalıkla mücadele ediyor. Bu insanların önemli bir bölümüne de aşı hastalığı geçirdikleri tarihten 6 ay sonra çıkacak veya yeni çıktı çünkü virüsü kaptıktan sonra aşı olma süresi dün 3 aya düşürüldü. Bu insanlar arasında bir kısım kişi aşı olduğu halde hastalığı kapmış da olabilir.

İstese de aşı olmayacak grup: 0-17 yaş arası çocuklar, hastalığı geçirenler

Yani aşılama programı başladıktan sonra hasta olanlar, 0-17 yaş arasındaki çocuklar ve aşısını olan 34 milyon 679 bin vatandaş dışındaki vatandaşlar hak etseler de aşılarını olmadı.

Türkiye’nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi. Aşı olan, 0-17 yaş arasındaki ve aşılama programı başladıktan sonra hastalık geçirmiş olan kişilerin toplamı ise 60 milyon 490 bin 508 kişi. Bu kişileri toplam nüfustan çıkardığımız zaman geriye 23 milyon 123 bin 854 kişinin aşılanmadığı ortaya çıkıyor. Tabi bu sayılarda sapma payı olduğunu belirtmekte fayda var ortaya çıkan değer yaklaşık bir değer. Örneğin aşı olan fakat yine de hastalığı geçiren kişiler de var.

Yani 34 milyon 679 bin vatandaş birinci doz aşısını olurken 23 milyon 123 bin 854 vatandaşa aşı yapılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 18 yaşından küçükler dışında aşı programına alınmayan kimse yok.

Yine de çeşitli sağlık gerekçeleriyle aşı olmaktan imtina edenler dışında 23 milyon 123 bin 854 kişiden oluşan bu aşı olmayan insan topluluğunun büyük bir kısmının kendi tercihi ile aşı olmadı veya aşı olmak için sırasını bekliyor. Bir ihtimal de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama aşısını yurt dışında oldu.

Tam kapanmada aşılamada yavaştık

Türkiye’de 29 Nisan tarihinde 13 milyon 650 bin kişi en az tek doz aşısını olmuştu. Bu rakam 17 Mayıs saat 08:30 itibarıyla 14 milyon 960 binlere ulaştı. Yani 18 günde 1 milyon 310 bin kişiye ilk doz aşılarını uyguladık. Tam kapanma sürecinde ilk doz aşılamada yüzde 9.5’lik artış gerçekleşti. Tam kapanmada günde ortalama 72 bin 770 kişi ilk doz aşısını oldu.

Tam kapanmada ikinci doz aşısını olanların sayısı

Tam kapanma başlangıcında 2 doz aşılanan kişi sayısı 8 milyon 920 bindi. 17 Mayıs’a gelindiğindiyse saat 08:30’a kadar 10 milyon 840 bin kişiye çift doz aşı uygulandı. Bu süreçte çift doz aşılamada yüzde 21,5’lik bir artış oluştu ve 1 milyon 920 bin kişiyi aşıladık.

Görsel Haber Global'e aittir.