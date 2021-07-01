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Usta oyuncu İbrahim Kalkan hayatını kaybetti! 1,5 yıldır tedavi görüyordu

Usta oyuncu İbrahim Kalkan hayatını kaybetti! 1,5 yıldır tedavi görüyordu

Tiyatro ve sinema oyuncusu İbrahim Kalkan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti.

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Tiyatro ve sinema oyuncusu İbrahim Kalkan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti. Sinemada en son "Karınca", "Yaralı Keklik" ve "Mavzer" filmlerinde önemli roller üstlenen oyuncu, yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Kalkan'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından Çobançeşme Mezarlığı'na defnedilecek.


İbrahim Kalkan kimdir?
Çorum'un Osmaniye Köyü'nde 1949'da dünyaya gelen Kalkan, 1966'da İstanbul'a gelerek tiyatro oyunculuğuna başladı. Kalkan, "Set Oyuncuları" adıyla kurduğu tiyatro topluluğuyla "Suçlu Kim", "Kızıl Azap", "Mahallede Şenlik Var" adıyla kendi yazdığı oyunlarını sahneledi. "Gönül Şarkıları", "Suya Düşen Gölgeler", "Ay Işığı Kan Kırmızı" isimli şiir kitapları da olan usta oyuncu, okullara yönelik, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olan Malazgirt, Söğüt, Fetih, Çanakkale ve Ankara konulu piyesler kaleme aldı.

Birçok film ve dizide rol alan Kalkan, 1987'den itibaren sinemada Minyeli Abdullah, Hasret, Halvet, Süleyman Nazif Belgeseli, Baba Evi, Bayram, Şark Kahvesi, Bizim Ev, Şengül Konağı gibi film ve dizilerde önemli roller üstlendi. Kalkan'ın "Keloğlan Masalları", "Selahaddin Eyyubi", "Onlardan Biri", "Kahramanlarımız Şeyh Şamil", "Gökteki Ay Üşüyor", "Keloğlan'ın Fendi", "Muhabbet Faslı", "Barbaros Hayrettin Paşa", "Alparslan", "Ayrılık Vakti" ve "Medeniyet Belgesi Sanat" isimli kitapları da bulunuyor.

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