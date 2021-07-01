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Antalya'da hemşire feci şekilde öldü annenin feryatları yürek yaktı! Meğer 3 ay önce...

Antalya'da hemşire feci şekilde öldü annenin feryatları yürek yaktı! Meğer 3 ay önce...

ANTALYA’da gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görev yapan hemşire Onur Ateş hayatını kaybetti.

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Kaza gece saatlerinde Akdeniz Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde görev yapan hemşire Onur Ateş (25) 3 ay önce aldığı motosikleti ile deniz kenarına gitti. Buradan dönüşte Ateş’in kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak önce bir ağaca, daha sonra ise direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile Onur Ateş, motosikletten fırladı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağırı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Ateş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen genç hemşire hayatını kaybetti. Onur Ateş’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Ateş’in mesai arkadaşları ve Mersin’in Anamur ilçesinde bulunan ailesine haber verildi.


Feryatları yürekleri dağladı
Adli Tıp Kurumu morguna cenazeyi almaya gelen Onur Ateş’in yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Anne Seyran Ateş’in “Daha 3 ay önce memur oldun. 25 yaşındasın. Nereleri gidiyorsun. Beni de yanında götür. Birlikte gidelim” feryatları yürekleri dağladı. Otopsinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere Mersin’in Anamur ilçesine götürüldü.

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