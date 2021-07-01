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İlk iki doz Biontech olanlar 3. aşıyı olmalı mı? Kafalar karıştı Serap Şimşek Yavuz açıkladı

İlk iki doz Biontech olanlar 3. aşıyı olmalı mı? Kafalar karıştı Serap Şimşek Yavuz açıkladı

Bakan Fahrettin Koca'nın 3. doz müjdesiyle beraber kafalar karıştı. İlk iki dozu Sinovac olanlara 3. doz Biontech tavsiye edilirken, ilk iki dozu Biontech olanların üçüncü dozu olup olmayacağı konusuna Serap Şimşek Yavuz açıklık getirdi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz üçüncü doz için ilk iki dozu Sinovac olanlara Biontech ile üçüncü dozu önerirken, Biontech olanlara ise 9-12 aya kadar üçüncü doza gerek olmadığını söyledi.

İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dün kamuoyuyla paylaştığı 3. doz bilgisi üzerine sosyal medyada açıklamada bulundu. Şimşek şunları söyledi:

Biontech olanlara ilk 9-12 ay ek doza gerek yok

*2 doz mRNA aşısı olanlarda oldukça yüksek seviyede nötralizan ab oluştuğu için, aşıdan sonraki ilk 9-12 ayda ek doz önerilmiyor. 9-12 aydan sonraysa, devam eden çalışma sonuçlarına göre karar verilecek.

Coronavac olanlar 3-6 aylarda mRNA aşısı olmalı

*Bu verilerle ve delta varyantının aşıdan kaçma potansiyeli de dikkate alındığında 2 doz coronavac aşısı yapılmış sağlık çalışanları, >65 yaş ve bağışıklığı baskılanmış bireylere, son coronavac aşısından sonraki 3-6.aylarda bir doz mRNA rapel aşısı yapılması en akılcı yaklaşımdır

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