İsmail Saymaz 'Tosuncuk'un teslim olmasına dair bilinmeyenleri anlattı: Süreç bir hafta önce başlamış

Gazeteci İsmail Saymaz, 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank'ın firari kurucusu Mehmet Aydın'ın, Brezilya'da teslim olma sürecine dair bilinmeyenleri anlattı. Saymaz, "Kendisi yaklaşık 1 ay önce avukatlarla temas kurmuş. Bir hafta önce görüşmeler yoğunlaşmış ve kendisi Türkiye'ye dönme isteğini beyan etmiş." dedi.

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Halk TV'de Can Coşkun ile Haber Masası programına bağlanan İsmail Saymaz, Mehmet Aydın'ın teslim olmasına dair çarpıcı bilgiler verdi. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın parası bittiği için teslim olduğu ihtimali üzerinde durduğunu belirten Saymaz, "Mağdur ve masum olduğunu düşündüğü için 'Beni Türk hakimlerine emanet ediniz' diyerek koşarak geldiğini düşünmüyorum" dedi.

Saymaz'ın yaptığı açıklamadan satır başları söyle:

'Bir hafta önce görüşmeler yoğunlaşmış'

"Bugün itibariyle bu hadisenin iç yüzünü öğrenmek için Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatlığını üstlenmiş olan Fatih Kuş ile görüştüm. Süreci ondan anlamaya çalıştım. Ayrıca Dışişleri Bakanı yetkililerimize ulaşmaya çalıştım. Öğrendiğim kadarıyla kendisi yaklaşık 1 ay önce avukatlarla temas kurmuş. Bursa'da var olan Şehmus Uluç ve Fatih Kuş'un yönettiği avukatlık bürosunu aramış. Ve Türkiye'deki davalarıyla ilgili yardım talep etmiş. Kendisi doğrudan vekaletname vermemiş. Yani yasal olarak avukatları değiller.

Bir hafta önce görüşmeler yoğunlaşmış ve kendisi Türkiye'ye dönme isteğini beyan etmiş. Bu süreçte Sao Paulo'da olduğunu ifade ediyor avukatlar.

Avukatların da yönlendirmesi üzerine dün itibariyle Türkiye saatiyle 03.00'te Brezilya saatiyle 21.00-22.00 sularında büyükelçiliğimize giderek teslim olmuş. Zaten avukatlar öncesinde büyükelçiliğimizi aramışlar ve haberdar etmişler. Onlar da halihazırda kırmızı bültenle yakalaması bulunan Mehmet Aydın, büyükelçiliğe geldiğinde onu burada teslim olma arzusunu beyan ettiği için misafir etmişler. Şu an büyükelçilik binasında.

'Brezilya ile haberleşmeler sürüyor'

Bugün itibariyle Brezilya ile ülkelerarası ilişkiler ve haberleşmeler sürüyor. Bugün herhangi bir tarifeli uçak seferi bulunmuyor. Zannedersem takip edilen günlerde Mehmet Aydın Türkiye'ye getirilecek ve halihazırda yargılandığı ve hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kanaatim o ki tutuklanacak. Kendisi avukatlarına dönüş isteğini beyan ederken şöyle söylemiş; masum olduğunu düşünüyor, mağdur olduğunu düşünüyor ve yargı önünde aklanmayı umduğunu söylüyor. Zannedersem bu sürecin sonunda avukatlarına teslim olmak istediğini beyan etmiş.

'Koşarak geldiğini düşünmüyorum'

Ben böyle olduğunu çok düşünmüyorum yani mağdur olduğunu masum olduğunu düşündüğü için yargının ellerine işte 'Beni Türk hakimlerine emanet edin' diyerek koşarak geldiğini düşünmüyorum. İhtimal o ki parası bitti. Benim kanaatim o.

Yani Türkiye'den Latin Amerikaya, Brezilyaya, Uruguay'a, Arjantin'e gidip burada kalacağı konaklayacağı süre boyunca ciddi bir miktar para harcamış olmalı. Dolayısıyla elindeki paranın onu artık sübvanse edemeyeceğine dair kanaat getirdi diye düşünüyorum.

'Kardeşi Fatih Aydın da aranıyor'

Benim aklıma gelen ilk ihtimal bu. Ama kafamı kurcalayan başka bir ihtimal daha var. Şimdi aranan sadece kendisi değil, kardeşi Fatih Aydın'da aranıyor. Kardeşi Fatih Aydın'da onunla birlikte Brezilyadaydı. Dolayısıyla o niye yok. Neden teslim olmadı? Onu orada bıraktı. Acaba iki kardeş arasında bir anlaşmazlık mı var? Mehmet Aydın şöyle bir plan mı yaptı, işediği suçlar 2018'in Mart ayından beri geri sarılıyor. 2018'in Mart ayının sonrasında herhangi bir suç işlemiş değil. Zaten Türkiye'de değil. O tarihte şirketlerine el konmuş ve kayyum atanmış. Bu bizi nereye götürür. 2019 yılındaki af yasasına götürür. 2019 yılındaki af yasasında Mehmet Aydın'ında yargılandığı, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak yada nitelikli dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık için örgüt kurma suçlarından hepsine infaz indirimi geldi.

'1-2 yıl yatmaz'

Dolayısıyla geldiğinde yatacağı süre bence 1-2 yılı yatmaz. Zaten bizde hırsızın, dolandırıcının uzun süre yattığı nerde görülmüş. Dolayısıyla kendisi geldiğinde zaten ceza indirimine tabi olmuş olacak. Ve en çok 1 yıl içinde tahliye olacağını öngörüyorum.

Nerden biliyoruz? Bu dosyada onun sanığı olduğu dosyada zaten yatan insanlar var. 1 yıl boyunca yatan insanlar var oradan biliyoruz. Burada aynı suçlardan Fatih Aydın' da yargılanıyor ve aranıyor. Abi kardeş beraber aranıyor. Fatih Aydın niye orda kalmış? Niye Mehmet dönüyor, Fatih orda kaldı.

'Orada tuttukları servetin bir kısmını kardeşi idare edecek'

İhtimal diyorum, Mehmet Aydın Türkiye'ye dönecek zaten cüzi bir miktar yatacak. Acaba paraları bitmesiyse bir kısım orda mı kalır. Böyle bir ihtimalde var. Ben birinci ihtimal olarak paranın bitmiş olmasını değerlendiriyorum. Ama ikinci ihtimal Mehmet Aydın artık ceza indirimine tabii tutulduğu için, infaz yasasına tabi olduğu için Türkiye'ye dönecek ama herhalde orada tuttukları servetin bir kısmını kardeşi idare edecek.

Nitekim Çiftlik Bank dosyasında biz şunu biliyoruz, bu tür birdenbire zenginleşenler, sonradan görmeler için hep şöyle denir, önce arabalarını sonra karılarını değiştirdiler. Bu hikaye tam olarak böyledir. Yani önce Jaguar aldılar sonra eşlerini terk ettiler. İkisi de Fatih ve Mehmet Aydın kardeşler Türkiye'ye geri dönmeyeceklerine karar verdiklerinde Brezilya'ya avukat çağırarak eşlerinden vekaletname ile boşandılar. Ve bildiğim kadarıyla Arjantinli Brezilyalı sevgilileri vardı orada.

'Piyasadan bitcoin cihazı toplamış'

Ve o gün son kez oraya giden yardımcılarına şunu söylemişlerdi, çok ilginçtir Mehmet Aydın 10 milyon lira vererek piyasadan 450 ile 500 civarında bitcoin cihazı toplamış. Bu olay ocak 2018 de oluyor. Bunları Manisa'daki tavuk çiftliğinin bir kümesine yerleştirmişti. Bunun video görüntüleri de var. Sonra şubat ayı gibi bir TIR geliyor, plakası da belli. Bu 500 bitcoini arabaya yüklüyor. İrsaliyeye göre yanlış hatırlamıyorsam Gemlik Limanı'na gitmiş olması gerekiyor. Ama bu TIR Manisa'dan ayrıldıktan sonra birden bire buhar oluyor. Ne Gemlik Limanı'na giden böyle bir TIR var ne Türkiye'nin herhangi bir limanında

bu tır çıkmış. Bitcoinler de kayıp. Bitcoinler nerede?

Mart 2018'de Brezilya'ya giden ve Tosun'u son kez gören en yakın arkadaşlarından biri diyor ki, ''Ben gittiğimde bulunduğu yerde bir bitcoin cihazlarının bulunduğu ülkeye Uruguay'a getirdiğini söylüyor. Dolayısıyla buraya taşıdığı parayla bitcoin yatırımı yapmışta olabilir. Eğer o tarihte bitcoine yatırım yapmışsa ciddi bir ölçüde servet sahibi oldu. Çünkü o tarihlerde bitcoinde dehşet bir yükselme söz konusu oldu. Dolayısıyla ben öylede bir yatırıma yönelmiş olabileceğini düşünüyorum.

'Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı kara şimşek her yere gitmiş zaten'

Saymaz, "Bugün gelmemesinin tek sebebi de uçak olmaması değil mi?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

Tarifeli uçak yok. Tabii sosyal medyada da bu konu iyi kaynatıldı. Bende aynı fikirdeyim. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı kara şimşek her yere gitmiş zaten. Venezuellayı minibüs hattına çevirmiş. Bağcılar-İstoç hattı gibi gitmiş gelmiş. Bir yol da Brezilya'ya gitsin ne olur yani alsın gelsin oğlanı. Uçak yoksa biz özel uçak gönderebiliriz yani.