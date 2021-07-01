Metin Feyzioğlu duyurdu: Elmalı davasında anne suç işledi erişim engeli geldi

Metin Feyzioğlu Elmalı davasında annenin sosyal medya hesabına erişim yasağı geldiğini duyurdu.

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TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) istismarı davasında sanık anne M.A. adına açılan sosyal medya hesabından yayımlanan belgelere mahkemece erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Anne yayımlayarak suç işledi

TBB Başkanı Feyzioğlu yaptığı yazılı açıklamada, sanık annenin suçlu olmadığını ispatlamak ve kendisini savunmak adına, cinsel istismar mağduru çocukların mahrem kalması gereken adli tıp muayene raporlarını ve kişisel veri nitelikli diğer pek çok belgeyi dün Twitter hesabı üzerinden yayımlayarak suç işlediğini kaydetti.

TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bu paylaşım üzerine harekete geçen Türkiye Barolar Birliği, dün gece, söz konusu paylaşımlara erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulundu. Başvurumuzu değerlendiren Ankara Nöbetçi 8'inci Sulh Ceza Hâkimliği’nce, paylaşıma erişim engeli getirildi. Türkiye Barolar Birliği sanık anne hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Elmalı Davası ise takibimizdedir" ifadelerini kullandı.