BIST 1.364
DOLAR 8,68
EURO 10,34
ALTIN 496,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de salgını fırsata çevirdi! 3 ay içinde üretime geçecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de salgını fırsata çevirdi! 3 ay içinde üretime geçecek

Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle insanlardan uzak durarak işini geliştiren Ali Tuncer Kayseri'de üretime dayalı kaz çiftliği tesis açtı.

Abone ol

Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi yakınlarına 10 bin metrekare alanı çift tepeleri ile çeviren Ali Tuncer; alan ilçesinde kaz yetiştirmeye başladı. Tuncer Kaz Çiftliği sahibi Ali Tuncer; "Yaklaşık 3 ay önce Tomarza İlçesine Kaz Üretim tesisimizi açmış bulunuyoruz. Bu tesis tamamen üretime dayalı bir tesistir. Kuluçka makineleri sayesinde civcivlerimizi kendimiz üreteceğiz. Tesisimiz içerisine bir adet yapay göl oluşturuyoruz. Şuan tesisimiz içerisinde 3 bin civarında kazımız bulunuyor. Yaklaşık 2-3 ay içerisinde tesisimizin tüm eksiklerini gidererek üretim aşamasına geçeceğiz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
40 yılda biriktirdi! Samsun'da öğretmenin evi banka gibi: 105 ülkenin parasını edindi
Foto Galeri 40 yılda biriktirdi! Samsun'da öğretmenin evi banka gibi: 105 ülkenin parasını edindi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Isparta'da genç kızı göğsünden bıçakladı! 35- 40 dakika beklendikten sonra...
Isparta'da genç kızı göğsünden bıçakladı! 35- 40 dakika beklendikten sonra...
Anayasa Mahkemesi'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı: Hak ihlali
Anayasa Mahkemesi'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı: Hak ihlali
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz 'vakalar artabilir' diyerek uyardı: Bireysel tedbirlere uyum şart
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz 'vakalar artabilir' diyerek uyardı: Bireysel tedbirlere uyum şart
Esenyurt'ta bekçi sevgilisi ayrılmak isteyince kadının gözü döndü! Silahı başına dayadı
Esenyurt'ta bekçi sevgilisi ayrılmak isteyince kadının gözü döndü! Silahı başına dayadı
Antalya'da hırsızlıkla suçlanınca bıçaklayıp öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Antalya'da hırsızlıkla suçlanınca bıçaklayıp öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Tuğba Özerk eşi kimdir Gökmen Tanaça ne iş yapıyor?
Tuğba Özerk eşi kimdir Gökmen Tanaça ne iş yapıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni planı açıkladı İstanbul Sözleşmesi yerine bu geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni planı açıkladı İstanbul Sözleşmesi yerine bu geliyor
TFF duyurdu! Yeni sezonda yüzde 50 seyirci alınacak
TFF duyurdu! Yeni sezonda yüzde 50 seyirci alınacak
İstanbul'da Haziran ayı enflasyonu belli oldu!
İstanbul'da Haziran ayı enflasyonu belli oldu!
İstanbul'da genç avukat aracını park ettikten sonra yola atlayarak yaşamına son verdi
İstanbul'da genç avukat aracını park ettikten sonra yola atlayarak yaşamına son verdi
Yorumlar