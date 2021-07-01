Kayseri'de salgını fırsata çevirdi! 3 ay içinde üretime geçecek

Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle insanlardan uzak durarak işini geliştiren Ali Tuncer Kayseri'de üretime dayalı kaz çiftliği tesis açtı.

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Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi yakınlarına 10 bin metrekare alanı çift tepeleri ile çeviren Ali Tuncer; alan ilçesinde kaz yetiştirmeye başladı. Tuncer Kaz Çiftliği sahibi Ali Tuncer; "Yaklaşık 3 ay önce Tomarza İlçesine Kaz Üretim tesisimizi açmış bulunuyoruz. Bu tesis tamamen üretime dayalı bir tesistir. Kuluçka makineleri sayesinde civcivlerimizi kendimiz üreteceğiz. Tesisimiz içerisine bir adet yapay göl oluşturuyoruz. Şuan tesisimiz içerisinde 3 bin civarında kazımız bulunuyor. Yaklaşık 2-3 ay içerisinde tesisimizin tüm eksiklerini gidererek üretim aşamasına geçeceğiz" dedi.