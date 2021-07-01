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40 yılda biriktirdi! Samsun'da öğretmenin evi banka gibi: 105 ülkenin parasını edindi

Anadolu Ajansı
40 yılda biriktirdi! Samsun'da öğretmenin evi banka gibi: 105 ülkenin parasını edindi

SAMSUN'da öğretmen Adnan Apaydın, teyzesi yüzünden farklı paralara ilgi duymaya başladı. Apaydın, 40 yılda 105 ülkenin parasını edinerek büyük bir koleksiyon oluşturdu.

40 yılda biriktirdi! Samsun'da öğretmenin evi banka gibi: 105 ülkenin parasını edindi

Şehit Selman Özay İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni 51 yaşındaki Adnan Apaydın, 11 yaşından itibaren eline geçen farklı ülkelerin parasını saklamaya başladı.

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40 yılda biriktirdi! Samsun'da öğretmenin evi banka gibi: 105 ülkenin parasını edindi

Özellikle Güney Amerika ülkelerinin kağıt paralarına ilgi duyan Apaydın, aradan geçen 40 yılda 105 ülkenin kağıt ve madeni parasını edindi.

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40 yılda biriktirdi! Samsun'da öğretmenin evi banka gibi: 105 ülkenin parasını edindi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın özel günlerde bastırdığı madeni paralardan da edinen Apaydın'ın koleksiyonunda Osmanlı Devleti'nin paraları da bulunuyor.

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40 yılda biriktirdi! Samsun'da öğretmenin evi banka gibi: 105 ülkenin parasını edindi

Apaydın, para koleksiyonu oluşturmaya, çocukluğunda teyzesinin oğlunun verdiği yabancı para ile başladığını söyledi.

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