40 yılda biriktirdi! Samsun'da öğretmenin evi banka gibi: 105 ülkenin parasını edindi
SAMSUN'da öğretmen Adnan Apaydın, teyzesi yüzünden farklı paralara ilgi duymaya başladı. Apaydın, 40 yılda 105 ülkenin parasını edinerek büyük bir koleksiyon oluşturdu.
Şehit Selman Özay İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni 51 yaşındaki Adnan Apaydın, 11 yaşından itibaren eline geçen farklı ülkelerin parasını saklamaya başladı.
Özellikle Güney Amerika ülkelerinin kağıt paralarına ilgi duyan Apaydın, aradan geçen 40 yılda 105 ülkenin kağıt ve madeni parasını edindi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın özel günlerde bastırdığı madeni paralardan da edinen Apaydın'ın koleksiyonunda Osmanlı Devleti'nin paraları da bulunuyor.
Apaydın, para koleksiyonu oluşturmaya, çocukluğunda teyzesinin oğlunun verdiği yabancı para ile başladığını söyledi.