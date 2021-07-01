Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Güney Kıbrıs'a rest: Azınlık gören zihniyeti yok sayıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkını azınlık gören zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. İkili görüşmelerin ardında basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu açıklamasında, "Kıbrıs Türk halkını azınlık gören bu zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz. Rum tarafının çözümsüzlüğü çözüm gibi sunmasını kabul etmiyoruz, bu devir artık kapandı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamına geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İkilinin gerçekleştirdi ortak basın toplantısında Çavuşoğlu şunları söyledi:

*Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır. KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır.

*Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması konusunda özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz.