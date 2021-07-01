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Türkiye'ye gelen gurbetçinin dili boğazına kaçtı kadının müdahalesi kurtardı

Türkiye'ye gelen gurbetçinin dili boğazına kaçtı kadının müdahalesi kurtardı

HOLLANDA'dan gelen gurbetçi Kapı Kule Sınır Kapısı'nda aracından indiği esnada dilinin boğazına kaçmasıyla yere yığıldı. Elmas Aslan isimli bilinçli vatandaş, gurbetçiye yaptığı müdahaleyle adeta yeniden hayat verdi.

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Hollanda’dan gelerek memleketine gidecek olan Cavit Mutlu isimli gurbetçi Kapıkule Sınır Kapısı'nda H-405-GT plakalı aracından indiği esnada çevredekilerin bakışları arasında birden yere yığıldı.

Nefes almakta zorluk çektiği görülen gurbetçiye ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlardan Elmas Aslan yaptı.

Dilinin ters döndüğü ve boğazına kaçtığı görülen gurbetçiye soğukkanlılıkla bilinçli bir şekilde müdahale eden Aslan, uzun süren uğraşları sonucunda gurbetçinin tekrar nefes almasını sağladı.

Olay yaşandığı esnada vatandaşlar 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin hayat kurtardığını belirtti.
Sağlık görevlileri gurbetçiyi hastaneye sevk ederek müşahede altına aldı.

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