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Galatasaray kovmuştu! Younes Belhanda resmen Adana Demirspor'da

Galatasaray kovmuştu! Younes Belhanda resmen Adana Demirspor'da

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor geçen sezon ortasında Galatasaray'dan kovulan Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

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Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, flaş bir transfere imza attı. Adana ekibi, Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve boşta olan Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklama şöyle;

3 yıllık anlaşma sağlandı

"Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin #Belhanda!" Belhanda, Adana Demirspor’un yıllık yaklaşık 1.5 milyon Euro’dan 3 sezonluk teklifini kabul etti. Başkan Murat Sancak’ın direk görüşme yaptığı ve ikna ettiği Belhanda gelecek sezon Adana’da forma giyecek."

Süper Lig’de 99 maça çıkan Belhanda 18 gol atarken 22 de asist yaptı. Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki oyuncu 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.

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