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Annelerin para karşılığı istismarına izin verdiği çocuklara kayyum atandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Annelerin para karşılığı istismarına izin verdiği çocuklara kayyum atandı

Anneleri ve babaları tarafından para karşılığı istismarına izin verdikleri 6 yaşındaki çocukları için kayyum atandı.

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KAYSERİ'de, komşuları A.Ş.’nin (50), para karşılığı kızları Z.A. (6) ve M.A.’ya cinsel istismarda bulunmasına izin verdikleri iddia edilen anne Ş.A. (30) ile baba A.A.’nın (40) 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, hala R.E. mağdur çocuklara ‘temsili kayyum’ olarak atandı.

Olay, geçen yıl 27 Eylül’de merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., para karşılığı anlaştığı komşuları Ş.A. ve A.A’nın kızları Z.A. ve M.A’ya cinsel istismarda bulundu, fotoğraflarını çekti. Anne Ş.A. da bazı dönemlerde cep telefonuyla çocuklarının fotoğrafını çekerek, komşuları A.Ş.’ye para karşılığı gönderdi. Baba A.A.’nın da para alarak, yaşananlara göz yumduğu ileri sürüldü.

Binadaki komşuları olayı öğrenip ihbarda bulununca Ş.A. ve A.A. çiftiyle komşuları A.Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki kardeş ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, yurda yerleştirildi

Hala çocuklara kayyum atandı

Şüpheliler hakkında, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hem anne hem de babanın dosyada sanık olarak yargılanması nedeniyle daha önce görülen duruşmada temsili kayyum atanması için ilgili mahkemeye müzekkere yazılmasına karar verildi. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden müzekkere yazısına verilen cevap yazısında hala R.E.’nin temsili kayyum olarak atandığını belirtti. Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmalarına devam edilecek.

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