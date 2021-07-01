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MTV ödemelerinin ikinci taksit dönemi başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MTV ödemelerinin ikinci taksit dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemelerinin başladığını duyurdu.

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Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2020'ye ait elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi bugün itibarıyla başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 2020'de elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi ve 2021'e ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi bugün başlarken, ödemeler için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

Gelir vergisi ve MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

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