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Ünlü iş insanı Osman Hattat'ın annesinin evinden 4 milyonluk mücevher çalındı

Ünlü iş insanı Osman Hattat'ın annesinin evinden 4 milyonluk mücevher çalındı

Ünlü iş insanı Osman Hattat'ın annesi Seza Büyükgöncü'nün villasındaki kasasından 4 milyon değerindeki mücevherleri çalındı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kasanın anahtar bölümünde herhangi bir zorlamanın olmadığı görüldü.

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Ünlü iş insanı Osman Hattat’ın annesi Seza Büyükgöncü, evinde hırsızlık şoku yaşadı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay Hattat’ların Üsküdar'daki villasında bir ay önce yaşandı. Seza Büyükgöncü, villanın yatak odasında bulunan mücevher ve özel eşyaların olduğu özel kasayı açtığında şaşkınlık yaşadı. Kasanın içinde yer alan bazı mücevherlerin eksik olduğunu fark etti. Uzun süredir kasaya bakmadığı öğrenilen Büyükgöncü, önce eksiklerin ne olduğuna baktı.

Kasadan hangi mücevherler gitti?

İddialara göre, aralarında özel günlerde boynuna taktığı özel gerdanlığın da bulunduğu bazı mücevherlerin olmadığını tespit etti. Olay hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, kasanın anahtar bölümünde herhangi bir zorlamanın olmadığı görüldü. Polis, yedek anahtar yapılarak kasanın açıldığı ihtimali üzerine, çalışanların ifadelerine başvurdu.

Kayıp mücevherlere kuyumcu değer biçti

Villaya herhangi bir hırsızın girip girmediği yönünde de parmak izi çalışması yapıldı. Kasadan alınan mücevherlerin değerinin ne olduğunu öğrenmek için, mücevherlerin fotoğrafları bir kuyumcuya gösterildi. Kuyumcu tarafından söz konusu mücevherlere 350 ile 500 bin dolar arası değer biçildi. Polis, 4 milyon liraya denk gelen mücevherlerin Kapalıçarşı'da satılıp satılmadığı yönünde çalışma başlattı.

Kimseden şüphelenmemiş

İfadesi alınan Seza Büyükgöncü, şüphelendiği kimsenin olmadığını belirterek, uzun süredir kasaya bakmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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