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Kocaeli'de eşi arayınca gerçeği öğrendi! Ekipler çöpü didik didik aradı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de eşi arayınca gerçeği öğrendi! Ekipler çöpü didik didik aradı

KOCAELİ'de eşinin masa üzerine koyduğu bir poşet dolusu altını çöpe atan şahsın yardımına belediye ekipleri koştu. Çöp konteynerini boşaltıp didik didin arayan ekipler, buldukları altınları sahibine teslim etti.

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Olay İzmit Cedit Mahallesi Bostanlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büyükyılmaz Sokak’ta yaşayan Deniz Küçük, sabah işe gitmek için evden çıkarken masanın üzerinde duran poşeti alarak çöpe attı. Evden ayrıldıktan bir süre sonra telefonla arayan eşinin masanın üzerindeki poşete altınları koyduğunu ve bulamadığını söylemesi üzerine, koşarak poşeti attığı yer altı çöp konteynerinin yanına gitti.

Derin olan konteynerden poşeti alamayan Küçük, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vinç yardımıyla konteyneri kaldırarak bir kamyonetin üzerine döktü. Kamyonet üzerine dökülen çöpleri didik didik arayan ekipler, altın dolu poşeti bularak sahibine teslim etti.


"Gelip çöpleri aracımıza boşalttık"
Altınlarını çöpe atan vatandaşın telefonla kendilerinden yardım istediğini söyleyen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Adem Üner, “İhbar hattımıza gelen telefonla vatandaşımız, altınlarını çöp konteynerine attığını ifade etti. Biz de vatandaşımızla birlikte gelip çöpleri aracımıza boşalttık. Arama sonrasında bulduğumuz poşeti vatandaşımıza teslim ettik” dedi. Bir poşet dolusu altınını çöpten çıkararak teslim alan Deniz Küçük adlı vatandaş ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

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