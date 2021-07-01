İstanbul'da altından binlerce kişi geçiyor! Son haliyle korku saçıyor

Sözlerini sürdüren mimar Şen "Bu daralma neticesinde de o binanın demir kesiti ufalacak ve taşıma kapasitesi düşecektir. O yüzden hep diyoruz; özellikle deprem kuşağında olan, çok yoğun trafiği olan alt ve üst geçitlerin, sanat yapılarının mutlaka süreç içinde bakım onarımlarım ve rehabilitelerinin mutlaka yapılması lazım, teknik analizlerinin yapılması lazım. Beklediğimiz Marmara depremine dayanıklı mı, değil mi, bunun testlerinin ve içinde bir korozyonlaşma var mı, yok mu tespitinin yapılıyor olması çok önemli" diye konuştu.