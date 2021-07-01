Binali Yıldırım geri çekti Uğur Dündar'ın kitap okuma cezası bozuldu

Yargıtay, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesi ile Uğur Dündar'a verilen kitap okuma cezasını bozdu.

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Yargıtay, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesi ile gazeteci Uğur Dündar'a verilen 5 ay 25 gün 'kitap okuma' cezasını bozdu. Yıldırım'ın da iki hafta önce şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Gazeteci Uğur Dündar'a, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla 5 ay 25 gün süreyle verilen haftada iki saat 'kitap okuma' cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

Ayrıca Yıldırım'ın da iki hafta önce avukatları vasıtasıyla mahkemeye verdiği bir dilekçeyle Dündar hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiği öğrenildi.