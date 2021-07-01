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Binali Yıldırım geri çekti Uğur Dündar'ın kitap okuma cezası bozuldu

Binali Yıldırım geri çekti Uğur Dündar'ın kitap okuma cezası bozuldu

Yargıtay, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesi ile Uğur Dündar'a verilen kitap okuma cezasını bozdu.

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Yargıtay, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesi ile gazeteci Uğur Dündar'a verilen 5 ay 25 gün 'kitap okuma' cezasını bozdu. Yıldırım'ın da iki hafta önce şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Gazeteci Uğur Dündar'a, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla 5 ay 25 gün süreyle verilen haftada iki saat 'kitap okuma' cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

Ayrıca Yıldırım'ın da iki hafta önce avukatları vasıtasıyla mahkemeye verdiği bir dilekçeyle Dündar hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Uğur Dündar'ın 5 Nisan 2014 tarihinde Sözcü gazetesinde yazdığı bir köşe yazısında, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 

Sanık Dündar'ın yaşı, kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu ile yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı dikkate alan mahkeme, Dündar'a verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun 'Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar' başlıklı 50. maddesine göre seçenek yaptırıma çevirmişti. Bu kapsamda, Dündar, mahkum olduğu cezanın yarısı kadar olan 5 ay 25 gün süreyle haftada en az 2 saat olmak kaydıyla mesai saatleri içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları kütüphanesinde 'şerefe karşı suçlar' ile ilgili makale, tez ve kitap okuma cezası verilmişti.

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