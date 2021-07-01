BioNTech'in koronavirüs aşısıyla ilgili müthiş bulgu

Türkiye'de de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan mRNA teknolojisine sahip Pfizer/BioNTech ve Moderna aşısı ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Araştırmada mRNA teknolojisi kullanılan aşıların Kovid-19'a karşı büyük avantaj sağladığı belirlendi.

Abone ol

Dünyanın saygın tıp dergilerinden New England Journal of Medicine'de yayımlanan araştırmada Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği mRNA teknolojisi kullanılan aşıların büyük bir koruma etkisi yarattığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmaya göre; mRNA aşılarını olanlar Kovid-19 hastası olsalar bile vücutlarında çok daha az koronavirüs taşıyor.

Uzmanlar, "Bu sonuçlar Kovid-19 aşısı olanların neden hastalıkları aşı olmayanlara göre daha hafif geçirdiğini ortaya koydu" açıklamasını yaptı. Araştırmaya katılan 16 kişiye mRNA teknolojisi kullanan aşı olmalarına rağmen Kovid-19 bulaştığını aktaran uzmanlar, "Bu kişilerin burunlarındaki virüs aşı olmamış ve hasta olmuş kişilere göre yüzde 40 daha az. Ayrıca aşı olan kişilerin vücudunda tespit edilen virüs bulunma riskinin de yüzde 66 daha az olduğu belirtildi" dedi.

"Hastalığı bulaştırma oranı düşük"

Yetkililer, aşı olanların hastalığı daha kısa sürede atlattığını açıklarken ortalama olarak yatakta geçirilen sürenin de iki gün az olduğunu duyurdu.

ABD Ulusal Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezlerinde (CDC) görevli olan ve araştırmaya da katkı sağlayan Mark Thompson, "Aşı olmuş insanlara virüs bulaşsa bile hafif atlatıyorlar. Bu sonuçlar ayrıca aşı olan insanların virüsü aşı olmayan insanlara göre daha az taşıdığını da gözler önüne serdi. Bunun sebebi de vücutta etrafa dağıtacak daha az virüs olmasıdır" ifadelerini kullandı.