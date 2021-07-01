Bazı ürünlerde üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı aştı

Haziran ayı üretici market fiyatlarını ve kuraklık, doğal afetler, et ve süt konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bazı ürünlerde üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katı aştığını vurguladı.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayı üretici market fiyatlarını ve kuraklık, doğal afetler, et ve süt konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bayraktar, bazı ürünlerde üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katı aştığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Karpuz 4.4 kat, kuru soğan 4 kat, patlıcan 3.7 kat, nohut 3.2 kat, salatalık ve kabak 3.1 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Üreticide 34 kuruş olan karpuz 1 lira 50 kuruşa, 41 kuruş olan kuru soğan 1 lira 63 kuruşa, 1 lira 34 kuruş olan patlıcan 4 lira 54 kuruşa, 4 lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 93 kuruşa satılmaktadır. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 341.18 ile karpuzda görülmektedir. Karpuzu kuru soğan yüzde 297.56, patlıcan yüzde 266.13, nohut yüzde 220.23, salatalık ise yüzde 207.02 oranında takip etmektedir."

Bayraktar, haziran ayında markette 14, üreticide 12 üründe fiyat artışı; markette 26, üreticide 13 üründe fiyat düşüşü olduğunu belirtti.

"En fazla fiyat artışı nohutta" Haziran ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 9.80 ile nohutta görüldüğünü bildiren Bayraktar, şunları kaydetti: "Nohuttaki fiyat artışını yüzde 9.76 ile ayçiçek yağı, yüzde 9.08 ile kırmızı mercimek, yüzde 4.72 ile zeytinyağı, yüzde 3.70 ile limon, yüzde 3.51 ile yoğurt, yüzde 3.48 ile fındık içi, yüzde 2.16 ile beyaz peynir takip etti. Haziran ayında markette kuru incir ve mısırözü yağı fiyatında bir değişim yaşanmadı. Marketteki en fazla fiyat düşüşü yüzde 72.97 ile karpuzda yaşandı. Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 40.63 ile kiraz, yüzde 28.47 ile yeşil soğan, yüzde 26.56 ile taze fasulye, yüzde 22.41 ile kuru fasulye, yüzde 21.86 ile patates, yüzde 16.49 ile maydanoz izledi."

"Üreticide en fazla fiyat artışı kırmızı mercimekte"

Haziran ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 75.18 oranında karpuz olduğunu söyleyen Bayraktar, şu bilgileri verdi:"

Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 41.67 ile kiraz, yüzde 31.67 ile kuru soğan, yüzde 17.88 ile patlıcan, yüzde 15.88 ile yeşil soğan, yüzde 15.09 ile marul izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 65.08 ile kırmızı mercimekte görüldü. Kırmızı mercimekteki fiyat artışını yüzde 9.15 ile patates, yüzde 8.47 ile ıspanak, yüzde 7.14 ile kuru kayısı, yüzde 5.66 ile yumurta takip etti. Haziran ayında üreticide limon, elma, pirinç, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, kuru üzüm ve kuru incir fiyatında bir değişim meydana gelmedi."

"Ürün miktarındaki artışlar fiyatların düşmesine neden oldu"

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar fiyat değişimlerinin gerekçelerini ise şöyle açıkladı:

"Kiraz, karpuz, patlıcan, salatalık, kabak, domates, marul, kuru soğan, taze fasulye, salatalık, kabak, sivri biberde fiyat düşüşünün nedeni hasat edilen ürün miktarındaki artıştır. Haziran ayında fiyatı en fazla artan ürün kırmızı mercimek olmuştur. Bu fiyat artışı yeni sezona ait olup kuraklıktan dolayı yeterli ürün arzının olmamasından kaynaklanmıştır. Patateste ki fiyat artışında ise Adana'da hasadın bitmesi nedeniyl arzdaki yavaşlama etkili olmuştur. Kayısıda meydana gelen don, kuru kayısı fiyatlarının yükselmesinde rol oynamıştır. Havuçta sezon sonuna gelinmesi fiyat artışında etkili olmuştur. Ispanak, maydanoz ve yeşil soğanda havaların ısınması nedeniyle hasat edilen ürün miktarındaki azalma fiyata yansımıştır. Zeytinyağındaki fiyat artışı yeni sezona yaklaştıkça üreticinin elinde kalan ürün miktarının azalmasından kaynaklanmıştır."