DSÖ Avrupa'dan yeni koronavirüs dalgası uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, kıta genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki 10 haftalık düşüşün sona erdiğini açıkladı. Önlemlerin devam etmesi gerektiğini belirten Kluge, eğer disiplin sağlanmazsa yeni bir enfeksiyon dalgasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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Son dönemde Rusya ve başta Birleşik Krallık olmak üzere Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) konu ile ilgili bir açıklama geldi.

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa genelinde koronavirüs enfeksiyonlarında 10 haftalık düşüşün sona erdiğini belirtti. Vatandaşların ve kanun koyucuların disiplin olması gerektiğini belirten Kluge, geçen hafta mekanların açılması, seyahat, toplantı ve sosyal kısıtlamaların hafifletilmesi nedeniyle yeni vaka sayısının yüzde 10 arttığını söyledi.

"Yeni dalga kaçınılmaz" Eğer disiplin sağlanmazsa Avrupa'da yeni bir enfeksiyon dalgasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Kluge, Delta varyantının endişe yarattığını aktardı.

Worldmeter verilerine göre artış yüzde 29

Koronavirüs sayılarını paylaşan Worldmeter'in verilerine göre ise Avrupa'da yer alan 47 ülkede geçtiğimiz hafta 383 bin 888 vaka kaydedilirken bu rakamın bir önceki hafta 296 bin 710 olduğu, artışın ise yüzde 29 olarak gerçekleştiği tespit edildi.

Rusya'da can kaybı rekoru kırıldı

Geçtiğimiz hafta koronavirüs vakalarının en çok arttığı ülkelerden biri olan Rusya'da son 24 saatte virüs nedeniyle 669 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu sayının bir gün içerisinde kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı olduğunun altı çizildi. Delta varyantının etkilediği Birleşik Krallık'ta ise geçtiğimiz gün 26 bin 68 vaka bildirilirken son beş ayın en yüksek vaka sayısının kaydedildiği belirtildi.