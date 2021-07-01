Erdoğan ziyareti öncesi Rumlar provokasyon fitilini ateşledi: İşgal edelim

Rumlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da yapacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretini provoke etmek için harekete geçti. Maraş'ın sözde Belediye Başkanı Simos Ioannou ile bazı vekillerin katılacağı gösterilerin Maraş sınırında yapılması planlanıyor.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştireceği ziyareti provoke etmek için harekete geçti.

Rumlar, Erdoğan'ın olası Maraş ziyareti sırasında protesto gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Maraş'ın sözde Belediye Başkanı Simos Ioannou ile bazı vekillerin katılacağı gösterilerin Maraş sınırında yapılması planlanıyor. Rum basınına konuşan Ioannou, 'Erdoğan'a gösteri ile cevap vereceklerini' söyledi. 19 Temmuz gecesi başlayacak bir protesto gösterisi planladıklarını kaydeden Ioannou, protesto gösterisinin Derinya'da yapılacağını söyledi.

Bazı Rumlar ise "Maraş sahillerini işgal edelim" çağrısı yapıyor.

Yıllardır kaos istiyorlar

Bir bölümü şu an açık haldeki Maraş'ta diğer bölümü ise Rum tarafında bulunan Derinya, daha önce de Rumların provokasyonlarına sahne oldu. Geçtiğimiz yıl Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rumlar, havai fişekli eylem düzenlemiş ve yaktıkları fişekleri Türk tarafına atmaya çalışmıştı.