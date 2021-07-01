Ukrayna'da Kırım Tatar Türkleri yerli halk statüsüne kavuştu

Ukrayna Parlamentosunda Kırım Tatar Türkleri, Karaimler ve Kırımçakların ülkenin yerli halkı olarak kabul edilmesini öngören düzenleme yasalaştı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in önerisiyle parlamentonun gündemine getirilen 'Ukrayna'nın yerli halkları yasa tasarısı' genel kurulda oylandı. Tasarı oylamaya katılan 345 milletvekilinden 325'inin desteği ile genel kurulda kabul edildi.

Yasal düzenlemeye göre Kırım Tatar Türkleri, Karaim ve Kırımçak halkları Ukrayna'nın yerli halkı olarak tanınacak. Ülkede yaşayan Ruslar ise Ukrayna sınırları dışında devlete sahip oldukları için yerli halk olarak kabul edilmeyecek.

Yerli halkların asimilasyon, etnik kökenlerinin ve kültürel değerlerinin yok edilmesi, zorla yerlerinden edilmeleri ile tahliye durumlarına karşı hakları garanti altına alınacak. Ukrayna'nın yerli halklarının kültür, eğitim, dil ve bilgi edinme hakları garanti altında olacak.

Yerli halklar kendi eğitim kurumlarını oluşturabilecek ya da diğer eğitim kurumları ile dillerinin, tarihlerinin, kültürlerinin öğretilmesi amacıyla iş birliği yapabilecek. Ukrayna'nın yerli halkları, kendilerini temsil eden organları aracılığıyla kendi medya kuruluşlarını kurma hakkına sahip olabilecek.