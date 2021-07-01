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Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB ülkelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan aşıların Delta da dahil olmak üzere virüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu belirtti.

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Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) aşı stratejisinden sorumlu Marco Cavaleri, AB'de kullanımı onaylanmış BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarının virüsün varyantlarını etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Cavaleri, "Dünyadan gelen eldeki veriler, aşıların iki dozunun tüm varyantlara karşı koruyucu olduğunu gösteriyor. Ayrıca laboratuvar verileri de onaylı aşılardan elde edilen antikorların Delta varyantını etkisiz hale getirdiğine işaret ediyor. Bütün bunlar güven verici" dedi.

Marco Cavaleri ayrıca aşı geliştiren tüm firmalardan ürünlerinin ortaya çıkan veya çıkabilecek yeni varyantlara karşı etkili olup olmadığını araştırmalarını istediklerini de dile getirdi.

Farklı aşıların karıştırılması

Birinci ve ikinci dozda farklı aşıların kullanımı hakkında da değerlendirme yapan Cavaleri, bazı AB ülkelerinin ikinci dozda farklı aşı kullanılması yönünde bir eğilim bulunduğunu aktardı.

Cavaleri, ilk dozda AstraZeneca, ikinci dozda BioNTech-Pfizer aşısının kullanımını örnek göstererek, "EMA şu anda iki farklı Kovid-19 aşısının kullanımına yönelik kesin bir tavsiye verecek durumda değil. Ancak İspanya ve Almanya'da yapılan çalışmalardan elde edilen ara bulgular bu stratejinin tatmin edici bağışıklık tepkisi sağladığını ve güvenlik endişesi bulunmadığını gösteriyor" diye konuştu.

"Üçüncü dozun gerekliliği henüz belli değil"

Üçüncü dozun kullanımını da yorumlayan Cavaleri, üçüncü doz için en uygun zamanlamayı belirlemek üzere aşı geliştiren firmalarla temas halinde olduklarını açıkladı.

"Aşıların koruyuculuğunun devamı için destekleyici dozların gerekli olup olmadığı şu anda belli değil" ifadesini kullanan Cavaleri, buna ilişkin verilerin yaz boyunca değerlendirileceğini kaydetti.

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