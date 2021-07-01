Türkiye 1 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 49.774'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 462'si semptomatik olmak üzere 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 430 bin 940'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 42 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 6 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 219 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 706 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

Dün de vaka sayısı 5 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybederken, 522'si semptomatik olmak üzere 5 bin 496 yeni vaka tespit edilmişti.





