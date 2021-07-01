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Sakarya'da ağzında insan uzvu taşıyan köpek iki cesedi ortaya çıkardı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sakarya'da ağzında insan uzvu taşıyan köpek iki cesedi ortaya çıkardı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş durumu polise bildirdi. Arazide yapılan kazıda bir erkek ile bir kadın cesedi bulunurken kimliklerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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SAKARYA'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bir köpeğin ağzında insan uzvu gören vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. İnşaat halinde sitelerin yapıldığı bölgede gömülmüş ancak hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış 2 ceset bulundu.

Olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrasında kısmen çürümüş cesetler kimliklerinin belirlenmesi ve ölüm şeklinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopsi merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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