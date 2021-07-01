İstanbul Fatih'te alacaklılarını sahte dolarla kandırmaya çalışan şahıs apartman boşluğuna düştü

İSTANBUL Fatih'te Z.A. isimli finans merkezi sahibi, ofisine gelen ve borçlu olduğu kişileri 5'inci kattan attığı içi sahte 60 bin dolar dolu çanta ile dolandırmaya çalıştı. Paraların sahte olduğunu anlayan kişiler tekrar ofise gelirken kaçmaya çalışan Z.A., apartman boşluğuna düşerek yaralandı.

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İSTANBUL Fatih Fındıkzade Mahallesi'nde 2 kişi, kendilerine borcu olan Z.A.'nın 5 katlı bina içinde bulunan finans merkezi ofisine geldi. Z.A. ile borçlu olduğu kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası Z.A., içi para dolu olan çantayı aşağıya attı. 2 kişi çantayı sokaktan alıp ayrıldı.

Çantadaki 60 bin doların sahte olduğunu öğrenen kişiler geri döndü. Alacaklıların geri geldiğini öğrenen iş yeri sahibi kaçmaya çalıştığı sırada 6 metre yükseklikteki apartman boşluğundan düştü. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, iş yeri sahibini düştüğü yerden kurtararak sağlık çalışanlarına teslim etti. Hafif şekilde yaralanan Z.A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise sahte paralara el koyarken 2 kişiyi de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.