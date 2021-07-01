Fenerbahçeliler, Ali Koç'a büyük tepki gösterdi! Hoca nerede?

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç geçen hafta yaptığı açıklamada seçim ardından Pazartesi günü yeni hocanın açıklanacağını ifade etmişti fakat bu gerçekleşmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni hocanın hala belli olmamasına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'de yeni hoca bilinmezliği sürüyor. Teknik direktörü açıklamak için Pazartesi gününü işaret eden başkan Ali Koç, yeni teknik adamı hala açıklamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu durum sonrası sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Taraftarlar kazan kaldırdı

"Bu nasıl vizyon Ali Başkan" etiketi altında organize olan taraftarlar Ali Koç'a yoğun tepki gösteriyor. Etiketi sosyal medyada gündeminin zirvesine taşıyan sarı-lacivertli taraftarlar, yeni hocanın bir an önce açıklanması yönünde paylaşımlar yapıyor.