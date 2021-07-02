BIST 1.373
DOLAR 8,65
EURO 10,27
ALTIN 495,33
HABER /  SPOR
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta

Karsten Warholm 29 yıllık rekoru egale etti

Karsten Warholm 29 yıllık rekoru egale etti

Norveçli atlet Karsten Warholm, erkekler 400 metre engellide 46.70 saniyeyle dünya rekoru kırdı. Müsabakada milli sporcu Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu.

Abone ol

Atletizmde Elmas Lig'in 4. etap yarışları, Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirildi.

Warholm, 46.70 saniyelik süresiyle erkekler 400 metre engellide ABD'li Kevin Young'ın 29 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi. Young, 1992'de elde ettiği 46.78 saniyelik dereceyle rekoru elinde bulunduruyordu.

Müsabakada milli sporcu Yasmani Copello ise 48.86 saniyeyle üçüncü oldu.

Öte yandan kadınlar 5 bin metrede yarışan milli atlet Yasemin Can da 14 dakika 46.13 saniyelik süresiyle 7. sırayı aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca'dan aşılama hedefi: Bayrama kadar yüzde 70
Fahrettin Koca'dan aşılama hedefi: Bayrama kadar yüzde 70
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cuma Şok’ta.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'ak troller' iftira atıyor!
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'ak troller' iftira atıyor!
ABD, Türkiye'yi "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine aldı
ABD, Türkiye'yi "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine aldı
Fenerbahçeliler, Ali Koç'a büyük tepki gösterdi! Hoca nerede?
Fenerbahçeliler, Ali Koç'a büyük tepki gösterdi! Hoca nerede?
İstanbul Fatih'te alacaklılarını sahte dolarla kandırmaya çalışan şahıs apartman boşluğuna düştü
İstanbul Fatih'te alacaklılarını sahte dolarla kandırmaya çalışan şahıs apartman boşluğuna düştü
Facebook'tan terör örgütü YPG'ye mavi tik
Facebook'tan terör örgütü YPG'ye mavi tik
Suudi Arabistan hac için uygulanacak yeni önlemleri açıkladı
Suudi Arabistan hac için uygulanacak yeni önlemleri açıkladı
Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı:
Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı:
Sakarya'da ağzında insan uzvu taşıyan köpek iki cesedi ortaya çıkardı
Sakarya'da ağzında insan uzvu taşıyan köpek iki cesedi ortaya çıkardı