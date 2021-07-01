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Fahrettin Koca'dan aşılama hedefi: Bayrama kadar yüzde 70

Fahrettin Koca'dan aşılama hedefi: Bayrama kadar yüzde 70

Türkiye, koronavirüse karşı yoğun bir şekilde aşılama programına devam ederken Bakan Koca'dan müjdeli haber geldi.

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Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 50 milyonu aştı.

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında en son 18 yaşını dolduran herkes için aşı randevuları açılırken iki doz aşısını olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşılarının uygulanmasına da başlandı.

Bayrama kadar hedef yüzde 70
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım" ifadelerini kullandı.

Aşılamada son durum
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Temmuz saat 23.23 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 34 milyon 157 bin 383, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 252 bin 242 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 50 milyon 750 bin 788 olarak kayıtlara geçti.

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