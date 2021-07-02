Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener açıkladı! Üçüncü doz neden gerekli?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan 3. doz aşının "antikor yanıtını yeniden uyarmak" açısından gerekli olduğunu belirtti.Abone ol
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana Sağlık Bakanlığı'nın çok iyi bir süreç yönettiğini söyledi.
Vatandaşların salgından korunması için aşı seferberliği yürütüldüğünü dile getiren Şener, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlara uygulanmasına karar verilen 3. doz aşının salgınla mücadelede çok önemli olduğunu vurguladı.
Hem Türkiye hem de dünyada salgının devam ettiğini belirten Şener, "Aslında bağışıklığı 2 doz aşıyla sağlıyoruz. 3. doz aşı, antikor yanıtını yeniden uyarma ve uzun dönemde devamlılığın sağlanması için gerekli. Virüse karşı ne kadar yüksek oranda antikorumuz varsa ağır hastalık geçirme riskinin o kadar etkili ve uzun süreli düştüğünü biliyoruz." dedi.
Şener, dünya genelinde Delta varyantı görülmeye başlandığı için Türkiye'de de yaygınlaşma potansiyeline bağlı olarak yüksek antikor seviyelerinin oluşmasının önem taşıdığını bildirdi.
Türkiye'de sağlık sistemi ve çalışanların fedakarlığı sayesinde Kovid-19'dan ölüm oranlarının dünya ortalamasının gerisinde seyrettiğini dile getiren Şener, 3. doz seçeneği sunan ilk ülkelerden biri olduklarına işaret etti.
Prof. Dr. Şener, salgının kontrol altına alınmasında sürü bağışıklığının sağlanması için aşılanma oranının yüzde 60'a ulaşması gerektiğini sözlerine ekledi.
"Hatırlatma" dozu olarak da adlandırılan üçüncü doz aşı uygulamasıyla ilgili merak edilen 5 soru
1- Üçüncü doz aşı neden gerekli?
Aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için hatırlatma, pekiştirme ya da "rapel" dozu olarak adlandırılan aşılar vuruluyor. Kovid-19'a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.
2- Aşılama süreci nasıl ilerleyecek?
Üçüncü doz aşılama öncelikle iki doz aşısını olmuş sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başlayacak. Bu kapsamda huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşların da aşılaması yapılacak. Edinilen bilgiye göre, bu grupta yer alan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra açılacak. CoronaVac veya BioNTech aşısını olanlar için bu sürede bir değişiklik söz konusu olmayacak. Sağlık Bakanlığı bu grupların ardından üçüncü doz aşıyı diğer yaş gruplarıyla devam ettirmeyi planlıyor.
3- Üçüncü doz hangi aşıyla yapılacak?
Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olacağına yönelik herhangi bir kısıtlama ya da öncelik getirilmedi. Bu kapsamda vatandaşlar ve sağlık çalışanları ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilecekler.
4- Nasıl randevu alınacak?
Vatandaşlar, üçüncü doz aşısına ilişkin durumunu yine e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
5- Kovid-19 geçirenlerin hatırlatma dozları ne zaman yapılacak?
Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulunun dünkü toplantısında "Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidildi. Buna göre, hastalığı geçirmiş olan vatandaşlar hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecek. Bu uygulamanın da mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı belirtiliyor. Ayrıca BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlar, ikinci dozlarını 4 hafta sonra olacak şekilde randevu alabilecek.