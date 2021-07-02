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Niğde'de düzenlenen konserde vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıldı

Niğde'de düzenlenen konserde vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıldı

NİĞDE Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Arabalı Konser" etkinliğinin ikinci gününde konsere gelen vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıldı. Etkinliğinin düzenlediği stadyum arazisine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı noktası oluşturuldu. Burada konsere gelen vatandaşlara talepleri doğrultusunda aşı uygulandı.

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 Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Arabalı Konser" etkinliğinin ikinci gününde konsere gelen vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıldı.

Etkinliğinin düzenlediği stadyum arazisine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı noktası oluşturuldu. Burada konsere gelen vatandaşlara talepleri doğrultusunda aşı uygulandı.

"Kısmet konserde aşı olmakmış ve aşımı yaptırdım"

Aşı yaptıran vatandaşlardan Emir Öztırak, "Bugün aslında aşı olmaya gittim, cesaret edemeyince kapıdan geri döndüm. Kısmet konserde aşı olmakmış ve aşımı yaptırdım." ifadelerini kullandı.

Mehmet Öztırak ise konsere eğlenmeye geldiğini aşı noktasını görünce aşısını yaptırdığını belirtti.

Samet Coşkun da "Konsere geldik ve aşı yapıldığını görünce ben de hemen aşımı yaptırdım. İkisi bir arada mükemmel oldu, memnun kaldım." dedi.

Sanatçı Irmak Arıcı'nın sahne aldığı etkinliklerin ikinci gününde Niğde Belediyesi vatandaşlara patlamış mısır ikram etti.

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