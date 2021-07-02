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İtalya’da mahkumlara şiddet uygulayan 52 gardiyan açığa alındı

İtalya’da mahkumlara şiddet uygulayan 52 gardiyan açığa alındı

İTALYA’nın Napoli kenti yakınlarındaki Santa Maria Capua Vetere Hapishanesi’nde mahkumlara şiddet uygulayan 52 gardiyan açığa alındı.

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İtalya’da Santa Maria Capua Vetere Hapishanesi’nde gardiyanların mahkumlara şiddet uyguladığı görüntülerin basına sızmasının ardından 50’den fazla gardiyan açığa alındı.

Adalet Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl 6 Nisan’da İtalya'da Covid-19 salgının zirvesi sırasında yüz maskesi ve virüs testlerinin eksikliğini protesto eden mahkumlara yönelik şiddet uyguladığı gerekçesi ile 52 gardiyanın açığa alındığı aktarıldı.

İtalya merkezli Domani haber sitesi tarafından servis edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, gardiyanların mahkumlara kask, kalkan ve copla şiddet uyguladığı ve tekerlekli sandalyedeki bir mahkumu koridorda ittiği ve copla vurduğu görüldü.

Adalet Bakanı Marta Cartabia, şiddeti "anayasaya ihanet" olarak nitelendirerek, konu ile ilgili tam bir iç soruşturma talimatı verdi. Cartabia, "Bu kadar ciddi gerçeklerle karşı karşıya kalındığında kelimeler yeterli değil. Nedenleri anlamak ve ortadan kaldırmak için harekete geçmek gerekiyor, böylece bu tarz şeyler bir daha asla olmayacak” dedi.
Konuyla ilgili 8’i gözaltında, 18’i ev hapsinde olmak üzere 110’dan fazla gardiyanın soruşturma altında olduğu aktarıldı.

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