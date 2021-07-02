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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

SAMSUN'dan kaza haberi geldi. İlkadım ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

B.Ç'nin (34) kullandığı W 42709 F Avusturya plakalı otomobil, Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Murat Uzan (42) idaresindeki 55 AEB 405 plakalı motosikletle çarpıştı.

Bu sırada otomobil, radar uygulaması için yolda bekleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emrah Altınsoy'a da çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Uzan olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü B.Ç, motosiklette bulunan Burkay Kurt (19) ve polis memuru Altınsoy yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

B.Ç. ve Altınsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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