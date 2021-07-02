LGS'ye girmeyen 205 bin çocukla ilgili iddia

Salgın nedeniyle bu yıl MEB' in merkezi sistemle adlarına sınav başvurusu yaptığı 1 milyon 243 bin 830 öğrenciden 205 bin 338'inin sınava girmedi.

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2021 LGS ile ilgili ‘soruların çalındığı' ve ‘başarısı düşük öğrencilerin sınava girmemesi için Milli Eğitim'in çalışma yaptığı' iddiaları halen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca araştırılırken yeni bir iddia ortaya çıktı.

Savcılık inceliyor

Sözcü'ye konuşan TBMM Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Soruların çalınması ve başarısız öğrencilerin sınava sokulmaması ile ilgili belgeleri bizzat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verip, suç duyurusu yaptım. MEB'in cevaplaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdim. Sonuç alamadık. Şimdi de kayıp çocuk konusu çıktı” dedi. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

8. sınıf öğrencisi 1 milyon 203 bin 830 öğrenci var. MEB onlar adına LGS'ye başvuru yaptı. Sınav sonuçları açıklandığında 2021 LGS'ye 1 milyon 38 bin bin 492 öğrenci girmiş. Zorunlu eğitim çağındaki 205 bin 338 öğrenci ortalıkta yok.

‘Okul başarı puanı düşmesin' diye Milli Eğitim mi engelledi? Okula gidecekler mi? Şimdi bu 205 bin çocuk çocuk nerede? Kimse bilmiyor.

Açık öğretim mi?

2020'de 2 milyon 700 bin öğrenci açık liseye ve 48 bin öğrenci de açık ortaokula gidiyordu. Bu yıl bu sayı çok ciddi yükselecek.

Açık liseler, zorunlu eğitimde olması gereken 18 yaş altı çocuklar için erken yaşta evlilik ve çocuk işçiliğin önünü açan adrese dönüştü.